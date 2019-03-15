Каждый раз получаем колоссальное удовольствие, наблюдая за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Как передает Day.Az, об этом сказала Trend зритель Кубка по спортивной гимнастике в Баку Лала Теймурова.

"Мой ребенок с четырех лет занимается спортивной гимнастикой. Могу сказать, что в Национальной арене гимнастики созданы все необходимые условия для спортсменов. Я как родитель очень довольна всеми условиями, которые создали для наших детей. Выражаю признательность за это Федерации гимнастики Азербайджана", - отметила Теймурова.

Теймурова подчеркнула, что каждый раз посещает соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики в Баку, и каждый раз получает колоссальное удовольствие.

"Болеем за всех спортсменов, переживаем из-за каждой их ошибки в ходе выступления. Нашим ребятам желаем занять призовые места, чтобы они всегда побеждали, чтобы шли только вперед", - сказала Теймурова.

14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

Отметим, что в первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в последние два дня - финалы. Также, в турнире, гимнастам, набравшим самый высокий бал за исполнение, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.