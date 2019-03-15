Национальные герои Азербайджана должны быть обеспечены жилплощадью, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С этим предложением в ходе обсуждения отчета правительства в парламенте выступил председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики и государственного строительства Али Гусейнли.

Глава комитета отметил, что в стране функционирует Общественное объединение Национальных героев, которое обратилось с предложением к главе государства о том, чтобы был подготовлен отдельный закон в связи с Национальными героями.

"Правительство должно это учесть. Следующий вопрос заключается в том, что на сегодняшний день очень мало проживающих в Азербайджане и оставшихся в живых Национальных героев, которые не обеспечены жильем. Кабмин и министерство труда и социальной защиты населения приняли это к сведению, и было бы хорошо, если б в ближайшем будущем Национальные герои были обеспечены квартирами".