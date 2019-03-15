В Билясуварском районе Азербайджана, в соответствие с "Планом мероприятий по профилактике и диагностике против эпизоотии", осуществляется профилактическая вакцинация против особо опасных заболеваний, проводится диагностическое обследование, дезинфекция и другие мероприятия в целях защиты сельскохозяйственных животных. В настоящее время эти мероприятия продолжаются. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную ветеринарную службу при министерстве сельского хозяйства.

С момента начала мероприятий и по сей день Билясуварское районное ветеринарное управление оказало ветеринарные услуги 41, 200 тысячи головам крупного рогатого скота, содержащихся в собственности граждан Азербайджана в 23 селах и одном городе района. Ветеринарные услуги также оказаны 138, 800 тысячи головам мелкого рогатого скота, одной тысячи головам однокопытных животных, четырем тысячам прирученным собакам и 400 тысяч голов домашней птицы.

В течение соответствующего периода текущего года местное Ветеринарное управление провело мероприятия по вакцинации среди 38, 554 тысяч голов крупного рогатого скота, 1 075 голов мелкого рогатого скота против сибирской язвы, среди 3884 домашних собак - против бешенства, а также 170, 028 тысяч голов птиц - против заболевания Ньюкасл.

В целях предотвращения распространения бруцеллеза среди восприимчивых к этому заболеванию сельскохозяйственных животных были взяты образцы крови у 1 095 голов крупного рогатого скота, 18 голов мелкого рогатого скота и проведено серологическое обследование. В отношении крупного и мелкого рогатого скота также проведены ветеринарные и санитарные мероприятия против паразитов, а также осуществлена дезинфекция участка площадью в 20 610 квадратных метров.

В Билясуварском районе с февраля начались мероприятия по вакцинации против ящура: уже проведена вакцинация 26, 610 тысяч голов крупного рогатого скота и 36, 977 тысяч голов мелкого рогатого скота.

В целом, мероприятия по вакцинации среди хозяйственных животных района проводятся с соблюдением режима "холодовая цепь".

Государственная ветеринарная служба сообщает, что районные (городские) ветеринарные управления обеспечены ветеринарными препаратами, необходимыми принадлежностями и оборудованием.

В настоящее время эпизоотическая ситуация в Азербайджане в связи с особо опасными заболеваниями стабильная.