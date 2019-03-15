В Баку отремонтировали эти дороги - ФОТО
15 марта 2019 17:20 198
Завершился ремонт четырех улиц бакинского поселка Мардакян в Хазарском районе Баку - 28 Мая, Зии Буниятова, Есенина и Гурбана Исмайлова. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.
Ремонтно-строительные работы идут и на четырех других улицах - Железнодорожников, Гылмана Илькина, Бабы Алиева и Пионеров.
Все работы идут в соответствии с графиком.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!