Завершился ремонт четырех улиц бакинского поселка Мардакян в Хазарском районе Баку - 28 Мая, Зии Буниятова, Есенина и Гурбана Исмайлова. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ремонтно-строительные работы идут и на четырех других улицах - Железнодорожников, Гылмана Илькина, Бабы Алиева и Пионеров.

Все работы идут в соответствии с графиком.