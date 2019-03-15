Делегация Следственного комитета Беларуси посетила Центр Гейдара Алиева - ФОТО
15 марта 2019 17:44 68
Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Следственного комитета Беларуси, возглавляемая председателем структуры Иваном Носкевичем, сегодня посетила Центр Гейдара Алиева. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.
Белорусской делегации было рассказано о Центре. Знакомство с Центром произвело большое впечатление на членов делегации.
Затем делегация ознакомилась с работой пятого бакинского центра Службы "ASAN".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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