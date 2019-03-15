Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Следственного комитета Беларуси, возглавляемая председателем структуры Иваном Носкевичем, сегодня посетила Центр Гейдара Алиева. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

Белорусской делегации было рассказано о Центре. Знакомство с Центром произвело большое впечатление на членов делегации.

Затем делегация ознакомилась с работой пятого бакинского центра Службы "ASAN".