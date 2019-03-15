Всемирно известный британский исполнитель Сэм Смит впервые выступит в Баку 27 апреля во время гоночного уикенда Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Day.Az со ссылкой Sputnik Азербайджан, концерт певца пройдет на арене Baku Crystal Hall, сообщили в пресс-службе Baku City Circuit.

Сэм Смит стал популярным после выхода в 2012 году хита Latch, ставшего результатом совместной работы с дуэтом Disclosure. Затем Смит работал с Naughty Boy и выпустил очередной хит - LaLaLa, за который в 2014 году получил награду BRITS Critics'Choice, а также возглавил музыкальный чарт BBC Sound Poll.

С тех пор он доказал, что является одним из крупнейших британских исполнителей современности и по сегодняшний день его песни семь раз возглавляли музыкальные хит-парады Великобритании, включая Writing's On The Wall - первый сингл на тему Джеймс Бонда, попавший в книгу мировых рекордов Гиннесса.

Смит является обладателем четырех премий Грэмми, двух наград BRITs, а также американских премий - Оскара и Золотого глобуса - в номинации "Лучшая песня к фильму" за сингл "Writing on the Wall".

В текущем году бакинский этап "королевских гонок" пройдет с 26 по 28 апреля.