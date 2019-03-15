В Азербайджане в первые два месяца этого года были зарегистрированы 4422 брака и 1428 разводов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, количество браков на каждые 1000 человек составило 5,3, а количество разводов - 1,7.

Большее число разводов зарегистрировано среди супружеских пар, брак которых продлился 10 и более лет.