Сколько свадеб и разводов было в Азербайджане с начала года - ЦИФРЫ
15 марта 2019 22:55 250
В Азербайджане в первые два месяца этого года были зарегистрированы 4422 брака и 1428 разводов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, количество браков на каждые 1000 человек составило 5,3, а количество разводов - 1,7.
Большее число разводов зарегистрировано среди супружеских пар, брак которых продлился 10 и более лет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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