В Азербайджане в январе 2019 года районные (городские) отделы регистрации министерства юстиции зарегистрировали 12369 новорожденных детей.

На каждые 1000 человек приходится 14,8 детей, передает Day.Az со ссылкой на Trend

298 из числа родившихся детей - двойня, девять - тройня.

Отметим, что в январе-октябре прошлого года в Азербайджане было зарегистрировано 116 365 новорожденных детей.