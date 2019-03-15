В Азербайджане с начала года родились девять тройняшек
15 марта 2019 22:50 195
В Азербайджане в январе 2019 года районные (городские) отделы регистрации министерства юстиции зарегистрировали 12369 новорожденных детей.
На каждые 1000 человек приходится 14,8 детей, передает Day.Az со ссылкой на Trend
298 из числа родившихся детей - двойня, девять - тройня.
Отметим, что в январе-октябре прошлого года в Азербайджане было зарегистрировано 116 365 новорожденных детей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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