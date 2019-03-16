Каждый проспект, улица и даже улочка Баку хранит в себе определенную историю. Каждая из них прожила свою жизнь и продолжает жить под новым или старым наименованием. Одной из таких замечательных улиц является проспект Азербайджана. Улица переименована не так давно, и многие до сих пор продолжают называть ее "улицей Гуси Гаджиева". А для еще более старого поколения бакинцев нынешний проспект известен, как Базарная...

Проспект Азербайджана достаточно непротяженный (меньше километра) и располагается между памятниками двум великим азербайджанским поэтам - Низами и Физули. Предлагаем нашим читателям совершить сегодня приятную и одновременно познавательную прогулку по этой исторической улице столицы.

"Базарная" история улицы началась еще до установления советской власти в Азербайджане. В начале XIX века началась застройка территории за пределами бакинской крепости. Долгое время тут располагались в основном нефтяные амбары, мелкие торговые точки и кладбища. Территория, как свидетельствуют историки, начала бурно застраиваться только после сноса старых кладбищ и строительства Александро-Невского собора. Очень скоро появилось множество новых зданий, и жизнь Баку вышла за пределы Ичеришехер.

Как и всегда, толчок развитию города дала торговля.

"Базарная" стала фактически первой улицей Баку вне крепости. В ту пору она имела даже стратегическое значение, так как связывала Баку с главными древними караванными путями, ведущими на север и восток. Неудивительно, что именно здесь появились первые торговые ряды и началась бойкая торговля. По Базарной улице шли не только торговые караваны, но и почтовые грузы. Первая бакинская улица, возникшая еще в 1810-х годах вдоль исторической Шамахинки, постепенно застраивалась как жилыми домами, так и караван-сараями, магазинами, лавками. Как свидетельствуют историки, бойкая торговля тут шла до поздней ночи. Лавки шорников, бакалейщиков, торговцев мануфактурой, башмачников, красильщиков, шапочников, свечников, чуречников, продавцов кебаба, джыз-быза, лаваша, хаша бывали открыты до полуночи.

На Базарной улице располагались магазины не только местных, но и иранских купцов. Здесь же находилась знаменитая в Баку аптека братьев Хакимовых.

После установления советской власти Базарная улица полностью преобразилась и была переименована, получила имя борца Красной армии, шушинца Гуси Гаджиева, который в 20-е гг. XX века трагически погиб при исполнении служебных обязанностей.

Сегодня проспект Азербайджана - одна из самых оживленных улиц столицы. Примечательно, что общественный транспорт ходит по ней только в одном направлении, так как это улица, по которой много ходят пешком. Впрочем, это не составляет труда, так как, как уже отмечено, ее протяженность невелика. Как в прежние времена, здесь много торговых точек. На первых этажах всех зданий, расположенных по обеим сторонам, функционируют различные магазины, модные бутики, банки, кафе и даже огромный паркинг.

Ну что, начнем нашу прогулку от одного из самых известных зданий в Баку - здания "Монолит", являющегося ярким примером советской архитектуры. Название здания, построенного в 1947 году, как рассказывают, отнюдь не связано с его монументальностью и масштабностью. Просто во время закладки фундамента на этом месте была обнаружена монолитная скала, ну, и строители решили так и назвать здание. Теперь это украшение проспекта Азербайджан.

Судя по многочисленным барельефам на стенах, расположенных вдоль проспекта зданий, здесь в разные годы жили многие видные деятели культуры и искусства Азербайджана. Среди них - академик Мирали Гашгай, народный писатель Ильяс Эфендиев, выдающийся композитор Тофик Гулиев, народный артист Ахмед Джалил и др.

"Монолит" смотрит на противоположную сторону улицы, на бронзовый памятник великому поэту Низами, открытие которого состоялось еще в 1949 году. Памятник возвышается в одноименном парке, который является одним из самых популярных мест в столице. После реставрации он стал еще более привлекательным как для местных жителей, так и для зарубежных гостей. По краю многоярусного парка выстроен красивый фонтан с небольшими водопадами.

Прямо около сада Низами расположен очень вместительный паркинг. А примыкает к нему еще одно историческое здание, несмотря на весьма современный вид, построенное аж в 20-е годы ХХ столетия. В разное время в нем располагалось издательство "Азернешр", Дом печати, банк. Здание, выполненное в стиле конструктивизма по проекту архитектора Семена Пэна, отдаленно напоминает корабль. Его оригинальность была в свое время подвергнута критике, но сегодня оно как нельзя лучше вписывается в общий вид города и считается одним из шедевров архитектуры.

Еще одной достопримечательностью проспекта является ЦУМ (Центральный Универмаг), построенный в 70-х годах прошлого века. Сегодня он утратил свое значение как главный торговый центр столицы и функционирует больше как крупный ювелирный магазин, а когда-то тут было не протолкнуться. Рассказывают, что во времена повального дефицита 80-х тут можно было достать импортный ширпотреб, достаточно было сказать заветное слово на ушко продавщице...

Когда-то на месте нынешнего ЦУМа располагался большой мясной рынок, раскинувшийся по обеим сторонам улицы. Таким образом, вся "Базарная" в соответствии со своим названием, а также прилегавшие к ней улицы до Кубинской площади (пл. Физули) представляли собой благоустроенный и оживленный торговый центр, где с раннего утра и до глубокой ночи кипела жизнь.

Обогатило архитектурный облик улицы расположенное напротив ЦУМа здание министерства внутренних дел.

Если идти по правой стороне проспекта, то выйдем к Шахматной школе. Примечательно, что когда-то на ее месте была обычная забегаловка.

И торжественно завершает эту наполненную историей улицу здание Азербайджанского Государственного Академического Драматического Театра, расположенное на бывшей Базарной площади (нынешняя Физули). Архитекторами современного здания театра, построенного в 1960 году, являются Г. Али-заде и М. Мадатов. В разные годы азербайджанский драматический театр носил разные названия: "Государственный театр", "Объединенный государственный театр", "Азербайджанский тюркский драматический театр" и др. Современное название он носит с 1991 года. Прямо же перед зданием - памятник Физули, установленный на площади в 1963 году.

Казалось бы, такая небольшая улица, но сколько всего интересного она хранит. Это огромный отрезок истории города и страны, который сложно уместить в несколько страниц.

У.Эфенди