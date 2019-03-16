В Лянкяране утечка газа стала причиной взрыва.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зарегистрирован вечером на территории второго микрорайона.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с водонагревателем жителем Масаллинского района Халилзаде Джамилем Алимамед оглу 1997 года рождения.

Сообщается, что Халилзаде получил ожоги разной степени, пострадавший доставлен в больницу.