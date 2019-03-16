Сильный взрыв в Азербайджане, есть пострадавший - ФОТО
16 марта 2019 09:52 519
В Лянкяране утечка газа стала причиной взрыва.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зарегистрирован вечером на территории второго микрорайона.
По предварительным данным, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с водонагревателем жителем Масаллинского района Халилзаде Джамилем Алимамед оглу 1997 года рождения.
Сообщается, что Халилзаде получил ожоги разной степени, пострадавший доставлен в больницу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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