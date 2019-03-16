Азербайджан меняет правила продажи сигарет
16 марта 2019 10:17 241
В Азербайджане продавец должен будет требовать документы от лица, желающего купить сигареты, в случае сомнений, возникших относительно достижения покупателем совершеннолетия.
Кабинет министров внес в связи с этим изменения в "Правила торговли, общественного питания, бытового и других видов обслуживания в Азербайджане", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменениям, добавлен новый пункт.
В этом пункте отмечается, что лицо, осуществляющее непосредственный отпуск табачных изделий (продавец), в случае сомнения относительно совершеннолетия лица, использующего табачную продукцию (покупателя), должно потребовать от покупателя документ, подтверждающий его личность и возраст.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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