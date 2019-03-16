Очередное землетрясение в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ
16 марта 2019 10:23 144
В Зардабском районе Азербайджана в субботу произошло землетрясение магнитудой 3,3.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.
Подземные толчки были зафиксированы в 08:34 к 8 км к югу от станции Зардаб.
Землетрясение не ощущалось.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:35 49
В Баку пропал мужчина
10:35
В Баку пропал мужчина
-
15 Мар. 10:42 8 593
-
15 Мар. 14:40 7 558
-
15 Мар. 14:45 7 495
-
15 Мар. 10:45 6 606
-
15 Мар. 14:15 6 561