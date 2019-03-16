В Зардабском районе Азербайджана в субботу произошло землетрясение магнитудой 3,3.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Подземные толчки были зафиксированы в 08:34 к 8 км к югу от станции Зардаб.

Землетрясение не ощущалось.