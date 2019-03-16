В Баку пропал мужчина
16 марта 2019 10:35 43
Житель Баку пропал без вести при неизвестных обстоятельствах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.
Сообщается, что Ханбалаев Алиага Мамедага 1982 года рождения пошел за хлебом и не вернулся.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:35
В Баку пропал мужчина
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