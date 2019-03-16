Житель Баку пропал без вести при неизвестных обстоятельствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.

Сообщается, что Ханбалаев Алиага Мамедага 1982 года рождения пошел за хлебом и не вернулся.

По факту ведется расследование.