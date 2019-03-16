Хорошая новость для отправляющихся в Гянджу! - Снизились цены
16 марта 2019 11:10 439
Снижена стоимость проезда в поездах Баку-Гянджа-Баку. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.
По случаю праздника Новруз ЗАО с 17 по 31 марта снижает стоимость проезда в бизнес-классе поезда Баку-Гянджа-Баку с 50 до 25 манатов. Стоимость проезда в классе стандарт и первом классе останется без изменений.
Для обеспечения растущего в дни праздника Новруз спроса на пассажирские перевозки по маршруту Баку-Гянджа-Баку 20 марта 2019 года на один рейс в одном направлении дополнительно назначается скоростной пассажирский поезд Баку-Гянджа №704. Поезд отбудет из Баку в 09:45 и прибудет в Гянджу в 14:00.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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