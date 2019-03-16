Студентка Бакинского Государственного Университета (БГУ) пропал без вести.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend, студентка третьего курса БГУ Айсун Первиз гызы Расулова 11 марта отправилась из Баку в Анкару. С тех пор о ней ничего не известно.

По факту ведется расследование.