В Турции пропала студентка БГУ
16 марта 2019 11:22 265
Студентка Бакинского Государственного Университета (БГУ) пропал без вести.
Как сообщает Day.Az, об этом Trend, студентка третьего курса БГУ Айсун Первиз гызы Расулова 11 марта отправилась из Баку в Анкару. С тех пор о ней ничего не известно.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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