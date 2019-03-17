Каждому народу присущи определенные отличительные черты, при упоминании которых мы сразу догадываемся, о ком идет речь. Например, у англичан это консерватизм, немцев - расчетливость и практичность, итальянцев - темперамент и эмоциональность и пр. Говоря же о нашем народе, первое, что приходит на ум, это наша широкая душа и гостеприимство.

Наверное, нет народа, который готовился бы к приему гостей с таким же энтузиазмом как мы. Ведь мы готовы принимать гостей, даже когда не знаем о том, что они будут, а наших хозяек трудно застать врасплох. У каждой где-то припрятаны конфеты, варенье и прочие сладости на такие случаи и имеется фирменный рецепт блюд или сладостей, которые она приготовит за 10-15 минут, а гости будут недоумевать, как же это произошло.

Притом встретить гостей - это вам не просто чай налить. Это целый ряд мероприятий, где нужно накормить, напоить, развлечь, а потом побеспокоиться, остался ли доволен приемом гость.

В процессе должны участвовать все члены семьи. Обычно, в то время как женская половина хлопочет на кухне, мужская обязательно занимается развлечением гостей, пока для действа не соберутся все.

История

Такими мы были всегда, такими и останемся, а традиция гостеприимства будет переходить от поколения к поколению. Обряд гостеприимства уходит корнями в первобытное общество как обычай предоставления крова отбившимся от племени, нуждающимся в защите, заблудившимся, путешествующим.

У азербайджанцев также с древних времен существовали очень интересные и поучительные обычаи гостеприимства, соответствующие требованиям и сегодняшнего дня. Первое письменное упоминание гостеприимства нашего народа можно встретить в дастане "Китаби Деде Горгуд", где говорится, что "дома, в которых не бывает гостей, пусть разрушатся".

В древнем Азербайджане в богатых семьях прислуга выносила гостю полную сумку с продуктами на дорогу, что мы и сегодня делаем для своих гостей, собирающихся обратно домой. Пусть это даже будет кусочек торта.

Гостеприимство нашего народа нашло свое отражение в произведениях Физули 16-го века, где говорится, что, "если придет к моему столу гость, стыдиться не буду, независимо будет он турок, араб или иноверец".

Азербайджанцы всегда были очень внимательными и вежливыми по отношению к гостям. О гостеприимстве азербайджанцев было известно в свое время и на Ближнем Востоке, и в России. До сих пор сохранились источники, в которых подробно описывается, как гостеприимно встречали азербайджанцы Петра I в Дербенте, князя Долгорукого в Баку и Сальяне, военного губернатора города Шамахы в Шуше, А.Бестужева - в Губе, М.Ю.Лермонтова - в Гусаре и т.д.

Немецкий ученый Кемпфер, будучи в нашей стране в 1684 году, посетил храм огнепоклонников в Сураханы и был приглашен в гости населением села Бина, о которых он с восторгом писал: "При наступлении вечера мы воспользовались гостеприимством в соседнем селении Бина. Здесь нас ожидало полное радушие жителей, принявших нас в своих жилищах, устлавших пол коврами: они не допустили, чтобы мы провели ночь в грязном караван-сарае, среди погонщиков".

Привлекает внимание и описание гостеприимства шамахинского бека Махмуда великим французским писателем А.Дюма в середине XIX века. Он пишет, что дом Махмуд-бека, куда его пригласили, отличался своей необычайной красотой. Восточный зал этого дома был настолько великолепен, что он, по его словам, не мог найти слов описать его красоту.

По этнографическим данным установлено, что одна из черт гостеприимства азербайджанцев - это большое количество в доме постельных принадлежностей, которые, разумеется, предоставлялись гостям дома. Это было отмечено одним из источников еще в начале 19-го века: "В домах у богатых можно найти расписанные пестрыми цветами стены, резные из дерева потолки, разукрашенные красками. Все видимое богатство состоит из перин, подушек и прочих принадлежностей, из шелковых материй, протканных золотыми цветами".

И все вышеуказанное - далеко не единственные примеры. На протяжении всей своей истории мы показывали доброжелательность и почтительность гостям, кем бы они ни были.

Как мы встречаем гостей сегодня

И тогда, и сегодня вряд ли кто-то уходил недовольным из дома азербайджанцев, поскольку к каждому гостю мы относимся с особым вниманием. Скажем, тетя Зема на диете, надо бы что-то для нее отдельно приготовить, Мамед любит пожирнее, а детям еще что поинтереснее.

Можно собраться в гости по особым поводам, а можно и просто так, потому что давно не виделись и соскучились. При этом голодным не уйдет никто. Просто накрыть чайный стол нельзя, ведь гости могут подумать, что вы хотите от них побыстрее избавиться. Так что даже небольшой гонаглыг является неотъемлемой частью нашего гостеприимства. Каждая опытная хозяйка знает, как быстро приготовить очень вкусный плов или имеет заготовленную долму в морозилке, которую стоит лишь поставить томиться на плиту.

А еще из холодильника или с балкона появляются десятки разных видов солений. Это в основном относится к небольшим и неожиданным соберунчикам. Так сказать, экспромт высокого уровня.

Если принимается больше 10 гостей, то это уже целый гонаглыг, к которому готовятся тщательнее и заранее. Конечно, можно и в кафе собраться, но того уюта и той домашней вкусной еды вы тут не увидите.

Готовиться к гонаглылу начинают чуть ли не за неделю.

Начинается все с генеральной уборки. Чистота в доме - обязательный показатель, даже несмотря на то, что некоторым гостям вы все равно разрешите не разуваться, если им так удобнее и если в очередной раз не был продуман момент с лишними тапочками. Хотя более внимательные гости обычно приходят со своими.

Далее мужская часть занимается закупкой всего необходимого, в то время как на кухне оживленно трудится женская половина. Притом обычно хозяйка трудится не одна, а в компании наиболее близких участниц пиршества, которые приходят на помощь. Но мужская работа на этом не заканчивается, ведь нужно принести еще стульев, если необходимо - переместить мебель, а может, даже еще больше навести порядка.

И вот он, долгожданный звонок в дверь, хозяева сразу же прибегают на помощь к гостям, чтобы помочь с верхней одеждой, если это холодное время года, или сумку помочь разместить женщинам. И, конечно же, подарки забрать, ведь даже если собрались просто так, гости все равно никогда не приходят с пустыми руками.

Первыми в гостиной размещают гостей, а "штрафные" скамейки в виде табуреток обычно достаются хозяевам. Главное, чтобы пришедшим было комфортно. Где-то на фоне будет включен телевизор, даже если никто его не будет смотреть. Сразу никто к еде обычно не приступает, пока не соберутся абсолютно все. До этого можно и поболтать, и гостей развлечь.

Говорить о том, что бывает на столе, трудно, легче сказать, чего среди угощений нет.

Начинается все, как и положено, с холодного и закусок, которых обычно бывает так много, что на второе уже ни сил не хватает, ни желудка. И сколько бы салатов ни было, в центре внимания обязательно будет салат "столичный". Далее, не один горячий стол не обходится без долмы и плова, а в некоторых случаях сюда прибавляется и кебаб - тикя, люля, бастырма и пр. Думаете, много? Но это даже не весь перечень всего, что бывает и может быть. Отдельное место занимают напитки - вода газированная и негазированная, разные колы и фанты, натуральные соки и домашний компот. А на сладкое, среди прочего купленного, обязательно будет какой-нибудь фирменный торт или пирог хозяйки, которая гордо поделится рецептом с присутствующими.

В общем, все зависит от фантазии хозяев и размаха события, по которому собрались.

Вот так вот нескромно проходят наши скромные застолья. И как тут остаться недовольным?!

У.Эфенди