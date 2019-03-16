Посол Израиля в Азербайджане встретился со спортсменами в рамках Кубка мира FIG по спортивной гимнастике - ФОТО
16 марта 2019 13:35 51
Посол Израиля в Азербайджане Дан Став встретился со спортсменами в рамках проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике.
В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.
Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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