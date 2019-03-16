Азербайджанская певица Афаг Аслан выступила на мероприятии, организованном Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности.

Сообщается, что певица вышла на сцену в очень откровенном наряде.

За свой наряд певица столкнулась с массой критики в социальных сетях.

Day.Az представляет кадры с этого мероприятия:

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