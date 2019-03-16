Я очень горжусь тем, что израильский гимнаст выиграл золотую медаль на Кубке мира FIG в Баку, сказал в субботу Trend посол Израиля в Азербайджане Дан Став, передает Day.Az.

Напомним, что израильский гимнаст Артем Долгопят выиграл золотую медаль Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. В финале он набрал 15,066 балла.

"Спортсмен показал потрясающий перформанс. Это было упражнение высокого уровня и идеальное исполнение. Я очень горжусь тем, что ему удалось завоевать первое место и выиграть золотую медаль здесь", - сказал Став.

Он отметил, что конкуренция на соревнованиях в Азербайджане, как обычно, на очень высоком уровне.

"Оборудование здесь мирового класса. Я слышал это от многих спортсменов, которые приехали сюда. Я также должен поблагодарить азербайджанскую публику, которая очень уважительно относится ко всем спортсменам, что свидетельствует о настоящей спортивной атмосфере. Это гармоничное и очень справедливое соревнование", - сказал Став.

Посол отметил, что израильские спортсмены очень рады приехать и соревноваться в Азербайджане, так как здесь позитивная атмосфера, профессиональный подход ко всему и хорошее оборудование.

"Это очень важное соревнование для них, чтобы проверить свои силы, потому что впереди большие соревнования, такие как Олимпийские игры. Кроме того, они сейчас готовятся к чемпионату Европы. Не все из них победили, но все очень счастливы от того, как их приняли и за возможность соревноваться", - сказал дипломат.

Посол отметил, что соревнование организовано на высоком уровне.

"Я много раз бывал в Национальной арене гимнастики и всегда был очень впечатлен оборудованием и условиями здесь. Организация соревнований действительно безупречна, идеальна. Все очень своевременно сделано. Я думаю, что и атмосфера отличная. Находясь в Азербайджане, вы чувствуете себя как дома. Условия замечательные. Я благодарю Азербайджан за этот замечательный вклад в обеспечение взаимопонимания между разными народами", - сказал Став.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.