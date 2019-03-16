15-16-го марта в Баку при поддержке Национального центра онкологии (НЦО) Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики состоялся III Германо-азербайджанский радиологический и нейрорадиологический симпозиум. Сопредседателями симпозиума являются генеральный директор НЦО, академик Джамиль Алиев и заведующий отделом экспериментальной инвазивной нейрорадиологии Университетской клиники Аахен, доктор медицинских наук, профессор Анастасиос Мпотсарис.

16 марта Международный симпозиум продолжил работу в Национальном центре онкологии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, основной темой мероприятия является современная диагностика онкологических заболеваний, методы лучевого и нейрорадиологического лечения и новейшие технологии лечения. Симпозиум проводится с целью внести существенный вклад динамично развивающейся системы здравоохранения Азербайджана в глобальный процесс в сфере здравоохранения, информировать международные научные учреждения о дальнейшем развитии национальной радиологии и поделиться опытом ведущих стран в этой области. Помимо этого, на мероприятии обсуждена организация современного центра цереброваскулярных заболеваний на примере германской модели.

Выступивший на мероприятии первый заместитель генерального директора НЦО, профессор Азиз Алиев, поприветствовав участников от имени генерального директора Центра онкологии, академика Джамиля Алиева, выразил удовлетворение тем, что Германо-азербайджанский симпозиум проходит именно в этом медицинском учреждении. "У нас сложились тесные отношения с ведущими медицинскими центрами Германии и поэтому проведение в Центре онкологии столь представительного мероприятия очень важно для нас", - добавил профессор.

Рассказав об успехах Национального центра онкологии, Азиз Алиев довел до внимания, что в настоящее время центр благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана оснащен новейшей медицинской техникой, в том числе мобильным диагностическим комплексом. "Устранена проблема с обеспечением онкологических больных противоопухолевыми препаратами. Национальный центр онкологии, обладающий богатой материально-технической базой и сильным кадровым потенциалом, можно уже ставить в один ряд с ведущими онкологическими центрами мира. Сотрудники центра оказывают высококачественные онкологические услуги, проводят раннюю диагностику злокачественных опухолей, современное хирургическое, лучевое и лекарственное лечение этих больных, а также проводят масштабные научные исследования с целью дальнейшего усовершенствования существующих методов лечения. Так, если раньше все онкологические операции проводились в одном здании, то после строительства в 2009 году хирургического корпуса Национального центра онкологии налицо прогресс в этой сфере. Кроме того, в марте 2012 года состоялось открытие Детской онкологической клиники. Большой вклад в создание первой в регионе Детской клиники НЦО внесли Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева", - подчеркнул Азиз Алиев.

Профессор напомнил, что вчера немецкие гости, посетив Национальный центр онкологии, выразили восхищение созданными в центре условиями. "Выразив удовлетворение уровнем сотрудничества и подчеркнув важность дальнейшего расширения связей, наши немецкие коллеги отметили, что современные условия, созданные в Национальном центре онкологии для высококачественного лечения онкологических больных, полностью соответствуют мировым стандартам, а также высоко оценили работу, проводимую здесь по профилактике и лечению онкологических больных", - добавил профессор Азиз Алиев.

В свою очередь, посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб, поблагодарив организаторов международного симпозиума, подчеркнул, что сотрудничество между нашими странами идёт по нарастающей, в частности, в сфере медицины. Так, за последние 8 лет свыше 400 азербайджанских студентов продолжили свое образование в Германии, из них 50 - радиологи. Рассказав об активных и успешных связях сотрудничества между нашими странами, посол отметил, что нынешний симпозиум является хорошей платформой для дальнейшего его укрепления. Михаэль Киндсграб также отметил, что Германия намерена и впредь делиться с Азербайджаном опытом в сфере здравоохранения и медицинского туризма.

Сопредседатель симпозиума, профессор Анастасиос Мпотсарис, напомнив, что в третий раз посещает Азербайджан, поблагодарил за гостеприимство, которое позволяет ему чувствовать себя как дома. Он также выразил уверенность, что нынешний симпозиум поспособствует дальнейшему сотрудничеству и обмену опытом между медицинскими специалистами наших стран.

Научная часть конференции продолжилась тематическими сессиями. Были заслушаны тематические выступления профессора Анастасиоса Мпотсариса, заведующего нейрорадиологическим отделением Клиники Гёттингенского университета Фолькера Мауса, врача-радиолога Кельнского университета, доктора медицинских наук Нурана Абдуллаева, профессора Гейдельбергского университета Кристофа М.Зоммера и других известных специалистов, приглашенных из Германии. Помимо этого, отечественные специалисты Анар Казымов, Фуад Новрузов, Расим Бабаев и другие поделились новейшими научными и практическими знаниями по диагностике и лечению различных онкологических заболеваний.

Одним из примечательных аспектов симпозиума является тот факт, что в Баку состоялось первое собрание членов и основателей учрежденного в ФРГ Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, президентом которого является наш соотечественник, врач-радиолог Кельнского университета, доктор медицинских наук Нуран Абдуллаев.

Напомним, что в рамках международного симпозиума в клинике Zeferan Hospital Анастасиос Мпотсарис, Фолькер Маус и Нуран Абдуллаев представили участникам workshop-обучение по использованию на практике до сих пор не применявшихся в Азербайджане методов лечения аневризмы сосудов головного мозга.