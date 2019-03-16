В Баку в ночь с 16 на 17 марта до вечера 18 марта в связи с ремонтно-строительными работами будет ограничено движение автотранспорта на улице Ордубади в поселке Баладжары Бинагадинского района, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

Водителям рекомендуется использовать альтернативные дороги.