На этой бакинской улице ограничат автодвижение
16 марта 2019 15:52 172
В Баку в ночь с 16 на 17 марта до вечера 18 марта в связи с ремонтно-строительными работами будет ограничено движение автотранспорта на улице Ордубади в поселке Баладжары Бинагадинского района, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.
Водителям рекомендуется использовать альтернативные дороги.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!