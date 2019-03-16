Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана распространила сообщение по поводу жителя Газахского района, перешедшего границу с Арменией.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомиссию, гражданин Азербайджана, житель села Юхары Салахлы Газахского района Эльвин Ибрагимов, 1986 года рождения, в ночь с 15 на 16 марта, потерявшись на пограничной линии Газахского района Азербайджана с Ноемберянским районом Армении, перешел на противоположную сторону, передает Day.Az.

Во время перехода границы Ибрагимов получил ранения от выстрелов армянских военных. Соответствующие международные организации подтвердили факт ранения Ибрагимова и его задержание армянскими военными.

Во время предварительного расследования, проведенного Госкомиссией, стало известно, что Ибрагимов зарегистрирован в Газахской межрайонной психиатрической больнице.

Госкомиссия обратилась в соответствующие международные структуры по вопросу освобождения Ибрагимова.

В связи с этим общественности будет предоставлена дополнительная информация.