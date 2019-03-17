Помилованный: Благодарен Президенту страны, всем за то, что воссоединили меня с семьей
Исполнение распоряжения о помиловании было реализовано также в пенитенциарном учреждении № 6 пенитенциарной службы министерства юстиции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Среди выпущенных на свободу 49 заключенных находился и осужденный 20 октября 2015 года решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Хокмелиев Джабир Меми оглу 1968 года рождения.
Помилованный Хокмелиев заявил Trend, что обратился в Комиссию по помилованию из-за болезни и его обращение было принято во внимание.
"Я освобожден от двух лет своего наказания. Благодарен Президенту страны, всем за то, что воссоединили меня с семьей".
Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании в целом распространяется на 431 человека. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.
Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.
От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.
Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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