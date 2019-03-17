Али Инсанов вышел на свободу - ФОТО
17 марта 2019 11:14 658
Бывший министр здравоохранения Азербайджана Али Инсанов вышел на свободу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azvision.az-a, экс-министр вышел на свободу из пенитенциарного учреждения № 11.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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