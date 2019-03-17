В Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании ряда осужденных, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 16 марта 2019 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Распоряжение о помиловании в целом распространяется на 431 человека. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.

Trend представляет фоторепортаж, посвященный помилованным заключенным: