Вышедшие на свободу: Радость и слезы счастья помилованных - ФОТОРЕПОРТАЖ
17 марта 2019 13:39 195
В Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании ряда осужденных, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 16 марта 2019 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Распоряжение о помиловании в целом распространяется на 431 человека. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.
Trend представляет фоторепортаж, посвященный помилованным заключенным:Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!