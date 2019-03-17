Тяжелое ДТП в Баку, образовалась пробка - ВИДЕО
17 марта 2019 13:49 212
В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, ДТП произошло с участием автобуса. В результате на территории Локбатана образовалась пробка.
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