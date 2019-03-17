Уже с утренних часов началось исполнение распоряжения о помиловании ряда осужденных, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Исполнение распоряжения также прошло в пенитенциарном учреждении № 1 пенитенциарной службы министерства юстиции. Из данного пенитенциарного учреждения на свободу выпущены восемь заключенных.

Выступивший перед заключенными начальник инспекции по исполнению наказаний министерства юстиции Азербайджана Малик Алекберов оценил распоряжение о помиловании и его исполнение как большое событие в стране.

"Подписанное господином Президентом Ильхамом Алиевым распоряжение распространяется на 431 человека. Помилование такого количества заключенных является большим, значимым мероприятием, особенно в канун национального праздника нашего народа - Новурз. Этим Президент Ильхам Алиев подарил счастье, радость многим семьям. Эта забота Президента о заключенных никогда не может быть забыта. Президент всегда подчеркивает, что он является президентом каждого азербайджанца. Наши заключенные также являются гражданами Азербайджана. Мы также хотим, чтобы заключенный был достойным гражданином, был рядом с семьей и растил детей", - сказал он.