Сильный северный ветер обещают в Баку
В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром и вечером местами ожидается изморось, будет дуть сильный северо-западный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла. Температура воздуха в Баку ночью составит 4-6 градусов тепла, днем - 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 756 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.
В районах Азербайджана завтра местами ожидается дождь, в отдельных местах будет интенсивным, в горных и предгорных территориях - снег. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-7 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла. В горах температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-7 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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