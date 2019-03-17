По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в целях усиления общественного контроля, обеспечения прозрачности, укрепления единства между армией и народом, повышения плодотворности работы с семьями солдат сегодня, в преддверии праздника Новруз, во всех воинских частях азербайджанской армии для родителей и родственников солдат проводится день "Открытых дверей", сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.

В рамках мероприятий родственники солдат и представители общественности знакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посещают служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В рамках дня "Открытых дверей", состоятся встречи командования воинских частей с родителями, в ходе которых будут обсуждены все интересующие их вопросы. Также будут организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия по случаю праздника Новруз.