Гражданин Нигерии Обу Оньедике Мозес, помилованный и выпущенный сегодня на свободу, поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за это, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я ожидал, что Президент Ильхам Алиев примет такое решение, потому что он гуманист. Моя семья счастлива. Я провел четыре года в тюрьме и теперь я свободен. Я благодарен правительству Азербайджана. Я благодарен гражданам Азербайджана. Я всегда буду молиться за Азербайджан, за Президента Азербайджана, Фонд Гейдара Алиева", - сказал он.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании в целом распространяется на 431 человек. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.

От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.

Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.

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