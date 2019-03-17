В преддверии праздника Новруз в воскресенье в воинских частях был проведен день "Открытых дверей" с участием родителей и родственников солдат, а также представителей общественности и работников культуры, сообщает Trend со ссылкой на минобороны, передает Day.Az.

Руководящий состав министерства обороны во главе с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым принял участие в праздничном торжестве, проведенном в рамках дня "Открытых дверей" в одной из воинских частей.

В ходе мероприятия граждане, посетившие воинскую часть, ознакомились с созданными здесь условиями, а также побывали в служебных, административных зданиях, солдатских казармах и столовых.

В ходе встречи с руководством министерства были обсуждены и даны ответы на вопросы, интересующие родителей. Выслушав родителей солдат, министр обороны дал соответствующие поручения в связи с решением ряда вопросов.

После праздничного концерта, организованного для личного состава, министр обороны, военнослужащие и посетители пообедали вместе за праздничным столом.

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