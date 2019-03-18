Сегодня в Баку наблюдается сильный ветер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов сообщили, что плохая погода продержится в столице и на Абшеронском полуострове до 20 марта.



Согласно информации, с 17 по 19 марта скорость северо-западного ветра составит 15-18 м/с, временами 20-25 м/с, а 18 марта усилится до 28 м/с в некоторых частях Абшерона. Вечером 20 марта ожидается дождь. Температура понизится на 4-7 градусов.,

В регионах Азербайджана 20 марта ожидаются осадки, в горных районах ожидаются снег и мокрый снег.