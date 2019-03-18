Как долго продлится сильный ветер в Баку? - ОТВЕЧАЕТ МИНИСТЕРСТВО
18 марта 2019 09:37 716
Сегодня в Баку наблюдается сильный ветер.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов сообщили, что плохая погода продержится в столице и на Абшеронском полуострове до 20 марта.
Согласно информации, с 17 по 19 марта скорость северо-западного ветра составит 15-18 м/с, временами 20-25 м/с, а 18 марта усилится до 28 м/с в некоторых частях Абшерона. Вечером 20 марта ожидается дождь. Температура понизится на 4-7 градусов.,
В регионах Азербайджана 20 марта ожидаются осадки, в горных районах ожидаются снег и мокрый снег.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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