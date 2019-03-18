Названа причина отсутствия газа в некоторых частях Баку
18 марта 2019 09:56 152
Около 01:00 часа ночи в понедельник на магистральном газопроводе Гарадаг-Дигях произошла утечка газа. Об этом, как передает Day.Az, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев.
По словам Кербалаева, в результате было приостановлено газоснабжение в Хатаинском и Низаминском районах Баку: "Авария устранена, и подача газа восстановлена".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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