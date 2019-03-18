Около 01:00 часа ночи в понедельник на магистральном газопроводе Гарадаг-Дигях произошла утечка газа. Об этом, как передает Day.Az, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев.

По словам Кербалаева, в результате было приостановлено газоснабжение в Хатаинском и Низаминском районах Баку: "Авария устранена, и подача газа восстановлена".