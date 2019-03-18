Право на отпуск в первый год работы предоставляется сотруднику через шесть месяцев после заключения трудового договора и основной оплачиваемый отпуск не может быть меньше 21 календарного дня.

Об этом было сказано на мероприятии Госслужбы трудовой инспекции Минтруда и социальной защиты, проведенном в Агдамском районе. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

На мероприятии, проводимом с целью просвещения предпринимателей, было подчеркнуто, что если трудовой стаж работника составляет от 5 до 10 лет, то дополнительно предоставляются два дня, при стаже от 10 до 15 лет - четыре, в случае трудового стажа более 15 лет добавляются шесть календарных дней.

Работникам младше 16 лет трудовой отпуск предоставляется не менее 42 календарных дней, от 16 до 18 лет - не менее 35 календарных дней. По желанию работника трудовой отпуск может предоставляться частями, по согласию работодателя, с условием, чтобы одна из частей отпуска была не меньше двух календарных недель.