Сильный ветер в Баку повалил дерево на дорогие автомобили
18 марта 2019 11:01 481
Шквальный ветер, который дует со вчерашнего вечера в Баку, повалил вырванное с корнем дерево на два автомобиля марок Toyota и BMW.
Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.
По его словам, событие произошло на улице Тебриза, 105 в Наримановском районе столицы.
Мамедов сказал, что пострадали крыши автомобилей. На месте находятся сотрудники отдела.
Отметим, что сегодня в Баку дует холодный резкий ветер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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