Шквальный ветер, который дует со вчерашнего вечера в Баку, повалил вырванное с корнем дерево на два автомобиля марок Toyota и BMW.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.

По его словам, событие произошло на улице Тебриза, 105 в Наримановском районе столицы.

Мамедов сказал, что пострадали крыши автомобилей. На месте находятся сотрудники отдела.

Отметим, что сегодня в Баку дует холодный резкий ветер.