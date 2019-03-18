На проспекте Зия Буньядова в Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, фотографии инцидента были распространены в социальных сетях.

Во время инцидента, автомобиль марки ВАЗ 2107 оставался под грузовиком.

Информации о погибших и пострадавших нет.

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