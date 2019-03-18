Жуткая авария в Баку: Автомобиль остался под колесами грузовика - ФОТО - ВИДЕО
18 марта 2019 11:06 377
На проспекте Зия Буньядова в Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, фотографии инцидента были распространены в социальных сетях.
Во время инцидента, автомобиль марки ВАЗ 2107 оставался под грузовиком.
Информации о погибших и пострадавших нет.
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