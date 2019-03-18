Власти Баку обратились к населению - из-за сильного ветра
18 марта 2019 11:13 457
Исполнительная власть Баку призвала горожан к осторожности в связи с сильным ветром.
Как сказал в понедельник Trend начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ Орхан Мамедов, сильный ветер, который сейчас наблюдается в столице, может повалить даже здоровые деревья, вырывая их с корнем, передает Day.Az.
"Поэтому просьба к водителям не парковаться под деревьями", - сказал он.
Отметим, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове дует порывистый северо-западный ветер.
Ранее Нацдепартамент гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов предупредил об ожидаемом ухудшении погоды.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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Министерство о сильном ветре в Баку
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