Штормовой ветер сорвал кондиционер с креплений на фасаде многоэтажного жилого здания в Наримановском районе Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

Информация об этом поступила на "горячую линию 112" МЧС.

Для обеспечения безопасности пешеходов на место прибыли спасатели Службы спасения особого риска. Находящийся в подвешенном состоянии кондиционер был демонтирован, операция была завершена.

Напомним, что на данный момент фактическая скорость ветра составляет 26-27 метров в секунду, а высота волны на Нефтяных Камнях достигает 5,5 метра.

Ранее директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева сказала, что сегодня в течение дня сохранится сильный ветер. Завтра, 19 марта во второй половине дня, ожидается его постепенное ослабление