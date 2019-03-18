В соответствии с указом главы государства продолжается деятельность рабочей группы минтруда и социальной защиты населения Азербайджана по совершенствованию правил в сфере усыновления.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство, в рамках этой работы разрабатывается проект новых "Правил усыновления детей, лишенных родительской опеки", передает Day.Az.

В проекте отражены правила передачи детей, лишенных родительской опеки, на воспитание в семье (усыновление, попечительство, опека или передача попечителям), а также, в случае отсутствия такой возможности, правила ведения единого электронного учета для размещения детей, лишенных родительской опеки, в предусмотренных для них учреждениях образования, воспитания, лечения, социальной защиты населения и других аналогичных учреждения.

В сфере усыновления будет осуществляться единый контроль.