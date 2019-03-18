В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами морось, вечером возможны дожди. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 7-9, градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами будет дождливо, в горных и предгорных районах прогнозируется снег, местами осадки будут интенсивными. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.

Завтра до второй половины дня на Абшеронском полуострове будет дуть сильный северный ветер, неблагоприятный для метеозависимых людей.