В Азербайджане в связи с праздником Новруз центры Службы ASAN и ASAN kommunal не будут работать 20-24 марта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Граждане смогут воспользоваться услугами центров с 25 марта.

Информацию касательно графика работы и оказываемых услуг граждане смогут получить, позвонив по номеру 108 технической поддержки.