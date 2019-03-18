В эти дни службы ASAN не будут работать
18 марта 2019 16:06 176
В Азербайджане в связи с праздником Новруз центры Службы ASAN и ASAN kommunal не будут работать 20-24 марта.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Граждане смогут воспользоваться услугами центров с 25 марта.
Информацию касательно графика работы и оказываемых услуг граждане смогут получить, позвонив по номеру 108 технической поддержки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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