Три грузовых автомобиля марок SCANIA (43A457-10/43A458-10) и VOLVO (75A237-10/75A238-10; 26A951-10/26A952-10), осуществлявшие транзитные перевозки через Азербайджан "каменных блоков" от иранской компании Nader Morvarıd Astara, грузинской компании Marıana Younes Saeı Dızajyekan, были задержаны на Билясуварском таможенном посту для прохождения рентгеновой проверки. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

В ходе проверки в прицепе SCANIA, управляемого гражданином Ирана Азизикошки Маджидом Хассаном, было обнаружено свыше 45 килограммов героина.

С целью повторной проверки грузовой автомобиль был направлен на внутреннюю линию, однако, доехав до места проверки, водитель Азизикошки неожиданно прибавил скорость, двигаясь в сторону Ирана. Сломав шлагбаум на выезде в сторону Ирана, водителю удалось покинуть территорию Азербайджана. Водитель, незаконно и без соответствующих документов пересекший госграницу, въехал в ворота контрольной зоны Билясуварского таможенного поста (Иран), и остановился. Сойдя с машины, водитель перебежал на иранскую территорию.

Затем был проверен один из двух автомобилей VOLVO, в котором было обнаружено 261,264 килограмма героина.

Таким образом, общий вес обнаруженного героина оставил 306,710 килограмма, стоимость которого на "черном рынке" составляет 21,5 миллиона манатов.

По факту проводится расследование.