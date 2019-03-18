В дни праздника Новруз ЗАО "Бакинский метрополитен" построит свой график работы в соответствии с днями отдыха, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО, передает Day.Az.

Наряду с этим, предприняты меры для изменения режима работы станций и графика движения поездов в зависимости от направлений основного пассажиропотока, посещения жителями и гостями столицы праздничных мероприятий, народных гуляний в различных точках города.

В связи с этим подготовлен План мероприятий.

Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров предусмотрены резервные составы, дополнительная рабочая сила и технические средства в случае необходимости, будет организовано дополнительное дежурство персонала на станциях.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Весна наступит в стране 21 марта в 01.58 по бакинскому времени.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.