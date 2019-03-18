Поддержка Азербайджанским государством СМИ, журналистов осуществляется в прозрачной форме, в этом процессе нет неясных моментов.

Об этом в понедельник во время церемонии награждения побидетелей традицонного конкурса индивидуальных журналистских статей, объявленного по случаю 10-летней годовщины создания Фонда государственной поддержки развитию СМИ при Президенте Азербайджана и праздника Новруз, сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.