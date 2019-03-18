Али Гасанов: Поддержка Азербайджанским государством СМИ, журналистов осуществляется в прозрачной форме, в этом процессе нет неясных моментов - ФОТО
18 марта 2019 20:15 147
Поддержка Азербайджанским государством СМИ, журналистов осуществляется в прозрачной форме, в этом процессе нет неясных моментов.
Об этом в понедельник во время церемонии награждения побидетелей традицонного конкурса индивидуальных журналистских статей, объявленного по случаю 10-летней годовщины создания Фонда государственной поддержки развитию СМИ при Президенте Азербайджана и праздника Новруз, сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!