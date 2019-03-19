В Баку автобус протаранил 4 автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО
19 марта 2019 10:22 245
Маршрутный автобус устроил цепную аварию перед рынком "8-й километр" в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на axar.az.
По словам очевидцев, автобус, ехавший на большой скорости, потерял управление и врезался в машины, находящиеся на обочине дороги. В результате ДТП четырем автомобилям был нанесен серьезный ущерб.
Сообщается, что в результате ДТП есть раненые.
На место происшествия были привлечены машины скорой помощи и пожарные.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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