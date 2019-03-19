Маршрутный автобус устроил цепную аварию перед рынком "8-й километр" в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на axar.az.

По словам очевидцев, автобус, ехавший на большой скорости, потерял управление и врезался в машины, находящиеся на обочине дороги. В результате ДТП четырем автомобилям был нанесен серьезный ущерб.

Сообщается, что в результате ДТП есть раненые.

На место происшествия были привлечены машины скорой помощи и пожарные.