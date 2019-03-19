Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие - ВИДЕО
19 марта 2019 11:00 333
На автомагистрали Исмаиллы-Габала произошло тяжелое ДТП.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Сообщается, что ДТП произошло на территории села Гурбанэфенди Исмаиллинского района, где столкнулись Mercedes и ВАЗ-2107.
В результате аварии пять человек получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в Габалинскую центральную районную больницу.
Раненые - жители Баку Габиль Гусейнов 1964 года рождения, Севиндж Гусейнова 1970 года рождения и жители Исмаиллинского района Рамиль Гараев 1982 года рождения, Гасан Аллахвердиев 1962 года рождения, Нияз Гараев 1954 года рождения.
В результате столкновения автомобили сильно повреждены.
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