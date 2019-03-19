Юная азербайджанка приготовит хингял для Гордона Рамзи - ВИДЕО - ФОТО
MasterChef Junior - это американский телевизионный кулинарный конкурс с участием детей в возрасте от 8 до 13 лет, транслируемый на канале Fox. Ведущим конкурса является всемирно известный шеф-повар Гордон Рамзи.
Как сообщает Day.Az, одной из участниц седьмого сезона проекта стала проживающая в Нью-Йорке 9-летняя Шеннен Хосман, ее мама - азербайджанка, а отец родом из Бангладеш. В проморолике проекта MasterChef Junior Шеннен рассказывает о том, что любит как бангладешскую, так и азербайджанскую национальную кухню и готовит азербайджанский хингял.
Отметим, что по условиям кулинарного шоу, победитель в итоге получит приз в размере 100.000 долларов.
9-летняя Шеннен профессионально занимается актерским мастерством и вокалом, а также интересуется боевыми искусствами - она круглая отличница в школе, уже успела проявить свой талант во время съемок в рекламных роликах и сериале.
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Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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