Прекрасную возможность познакомиться с азербайджанскими народными ремеслами предоставляют многочисленные сувенирные лавки, расположенные на территории Ичеришехер. Чего здесь только нет, каких только чудес не встретишь на прилавках местных магазинчиков. Тут и келагаи, и ковры, и медная стилизованная посуда, и расшитые сумки, и чарыхи, и много-много всего другого.

Эти лавки привлекают толпы туристов, которые просто не могут не увезти с собой из Баку какую-нибудь роскошную вещицу.

Фото Ирины Гасановой