В предпраздничные и праздничные дни в Азербайджане Бакинский международный автовокзал будет работать в усиленном режиме. Учитывая плотный пассажиропоток, на линии будут пущены дополнительные автобусы. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Министерство дало соответствующие поручения входящим в структуру, а также подчиняющимся, но не входящим в структуру организациям по качественному и бесперебойному обеспечению граждан транспортными, телекоммуникационными, в т. ч. телефонными услугами, услугами интернета, мобильной связи, радио- и телевещания и почтовыми услугами.

В праздничные дни в структурах и подразделениях ведомства будут организованы дежурства, предприняты меры по бесперебойному и качественному обеспечению предоставления услуг транспорта и связи.

В случае возникновения каких-либо проблем в этой сфере граждане могут обращаться на "горячую линию" 1655.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.