Весенний праздник Новруз издревле был насыщен различными обрядами и традициями, полными символического смысла. Передаваясь из поколения в поколение, этот праздник дошел до наших дней.

В эти дни Азербайджан отмечает Новруз байрамы, но есть много традиций этого праздника, о которых большинство ничего не знает.

Например, с этим праздником азербайджанцы издревле связывали надежды на счастье и перемены. Например, в двух километрах от города Гёйчай, в селении Шехадет, есть дерево, к которому в последний "чершенбе" старого года страдающие различными болезнями люди приходят с надеждой на выздоровление.

С Новрузом связано много древних обычаев. Например, есть такой - чтобы установить момент окончания старого года, в Азербайджане кладут крашеное яйцо на зеркало, и когда яйцо начнет качаться, значит, пришел Новруз - новый год. Существует еще один, дошедший из глубины веков, обычай - "Встреча Солнца". Молодежь разводит костры и веселится до рассвета, ашуги поют песни, проводятся народные игры.

Оказывается, в старину Новруз в Азербайджане именовали праздником "Туран" и отмечали его 7 дней.

30 сентября 2009 года Новруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Отметим, что торжество весны охватывает географические ареалы с Восточного Туркестана до Балкан, Новруз также празднуют многие арабские и тюркские народы, отмечают в Афганистане и Иране. Празднование Новруза было связано с приходом весны, и у многих народностей мира он отмечается по-своему. К ритуалам и обрядам праздника относятся разжигание костров, облачение в новую одежду, перепрыгивание через огонь и воду, опрыскивание водой, окрашивание яиц, выращивание "сямяни" и приготовление сладостей.

Новруз на фарси означает "новый день".

Этот день отмечался тюрками по календарю из созвездий, изображающих животных, с древних времен. Этот календарь пришел к нам из 220 г. до н.э. от азиатских хуннов. У зороастрийцев празднование Новруза также имело важное значение. Этот праздник весны в религиозной трактовке объяснялся победой Ахурамазды над Ахриманом.

Страбон в своем труде "География", излагая информацию о государстве Мидия, отмечал, что браки обычно заключали в день равноденствия, в праздник Новруз. Перед бракосочетанием жених сначала должен был съесть мозг верблюда и яблоко, и только после этого молодые вступали в брак.

Празднование Новруза корнями уходит в глубокую древность. Первое письменное упоминание об этом празднике относится к 505-у году. Среди первоисточников, дающих информацию о Новрузе, "Авеста" занимает особое место. В "Авесте" Новруз считался священным праздником весны и плодородия. Иногда его связывали также и с праздником посева.

Одной из традиций, связанных с Новрузом, является обязательное участие всех членов семьи в вечернем торжестве. Считалось, что если человек не смог принять в нем участие, то в течение 7 лет, скитаясь по миру, не сможет праздновать Новруз с семьей.

Во время праздника на столе были национальные блюда и печеное: фесели, гатлама, плов, шекербура, пахлава и др. На середину стола обязательно ставили сямяни - проросшую пшеницу, которая являлась символом весны и плодородия. Вокруг сямяни зажигались свечи по количеству и на имя каждого члена семьи. Свечи не задували, а ждали, чтобы они догорели сами до конца. По поверьям, горящая свеча указывала на жизненный путь каждого члена семьи.

Интересно, что в этот день за столом не разрешалось сидеть на углу. Согласно преданиям, в этот вечер души умерших собирались как раз в углу стола...

К этому празднику люди готовились заранее, с самого начала марта. Убирали дворы и дома, окрашивали известью стволы деревьев, чтобы войти в новый год чистыми. Надевали новую одежду, приобретали что-то новое в дом. Согласно поверью, сохранившемуся на протяжении веков, как встретишь новый год, так и проведешь его до следующего Новруза.

В день праздника на стол, согласно традициям, ставят 7 составляющих. Первая составляющая - вода, это символ чистоты. Вторая - зеркало. Оно необходимо как символ очищения от негатива. Смотрясь в него, люди загадывают, чтобы быть подальше от лжи и зависти. Третья - сямяни. Проросшая пшеница символизирует пробуждение природы. Четвертая - рыба, которая символизирует проворность и гибкость. Пятая - это яблоко, дающее приятный аромат. Шестая - халва. И седьмая - на стол в чашке кладут золото, что означает символ богатства.

Одним из интересных обычаев Новруза, о котором немногие знают, было опускание пояса в дымоход. Раньше на крышах домов в бакинских селах имелись дымоходы, сложенные из камней. В один из праздничных вечеров влюбленные молодые парни опускали свои пояса в эти дымоходы. На кончик пояса завязывали носовой платок. Девушка и ее родители сразу понимали намек. Если они были согласны, то платок развязывали и завязывали на запястье девушки. Если были не согласны с помолвкой молодых, то платок заполняли сладостями и сухофруктами с праздничного стола, привязывали к опущенному поясу и возвращали обратно.

Характерной особенностью праздника Новруз также являлась церемония примирения поссорившихся. Согласно обычаям, обиженные посылали друг другу праздничные гостинцы и таким образом мирились.

Также обязательным в праздник Новруз считалось нести подарки невесте. Эта церемония проводилась с особой торжественностью. Количество хонча определялось социальным положением празднующей семьи. На подносах собирали красиво уложенные национальные сладости шекербуру, пахлаву, гогал, ювелирные украшения и предметы одежды.

Оказывается, на Новруз не принято готовить мясо крупного рогатого скота. Дело в том, что весной у скота как раз начинается стадия размножения, и в этот период резать его нельзя. Поэтому на праздничном столе, по традиции, на столе присутствуют блюда из рыбы (символ достатка) и курицы.

Традиции Новруза связаны с различными мистическими ритуалами. Один из них - гадание. Обычно в последний вторник перед Новрузом девушки гадают. Одним из способов гадания является "Дузлу кекя" (соленый хлеб). Девушка сама должна испечь его и съесть вечером. При этом нельзя пить воду. Считается, что человек, который подаст ей воду во сне, и является ее суженым...

Новруз, глубоко уходящий корнями в далекое прошлое, четко и ясно показывает этногенетические особенности нашего народа. Этот праздник до сих пор с трепетным ожиданием и большой радостью широко отмечается в Азербайджане как конец зимы и приход весны. Новруз байрамы, приносящий новую жизнь, радующий сердца, украшающий наши города и села и пробуждающий природу, является у азербайджанского народа самым любимым праздником.

В то время, как существуют разные мнения об истории Новруза, общее мнение таково, что Новруз не связан ни с мифологическими фигурами, ни с какой-либо религией или идеологией, он является чисто праздником природы. В разные времена именуемый, как "Xızır günü", "Azər bayramı", "Hörmüzd bayramı", "Fərfərdin bayramı", "Baharçəşn", "Yeni gün bayramı", "Ərgənəkon bayramı", "Qurtuluş bayramı" и т.д., Новруз совпадает с точным астрономическим событием - переходом солнца в северное полушарие и приходом туда весны.

Н. Гасымова